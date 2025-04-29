Пригрозил пойти на Киев. Офицер ВСУ запретил Зеленскому идти на переговоры с Россией

«Мадьяр» пригрозил Зеленскому военной кампанией, в случае согласия на мир с Россией.В украинском информационном пространстве появилось скандальное сообщение, связанное с публичным ультиматумом, выдвинутым офицером Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр в адрес президента Владимира Зеленского.
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