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Военное обозрение

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«Не соответствуют интересам США»: Конгресс рассмотрит законопроект о выходе Соединённых Штатов из ООН

«Не соответствуют интересам США»: Конгресс рассмотрит законопроект о выходе Соединённых Штатов из ООН

В Вашингтоне считают, что организация не выполняет свои функции.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
И отлично. Организация, наконец, переедет в нейтральную страну.
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