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9 захватывающих фантастических сериалов Netflix с ВЫСОКИМ рейтингом

9 захватывающих фантастических сериалов Netflix с ВЫСОКИМ рейтингом

Научная фантастика на стримингах давно переросла незамысловатые сюжеты о полетах к далеким планетам. Сегодня сценаристы смело берутся за временные парадоксы, этическую сторону вечной жизни, параллельные реальности и коллективный разум.

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