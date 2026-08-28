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Стартовый форвард «Лас-Вегаса» Налисса Смит выбыла до конца сезона из-за травмы ноги

Форвард стартовой пятерки « Лас-Вегаса » Налисса Смит получила травму левой ноги во время победного матча против «Торонто» (88:78) и выбыла до конца сезона женской НБА.

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