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Происшествия

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Полицейские Ханты‑Мансийска и Общественный совет присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года в Ханты‑Мансийске прошла благотворительная акция «Помоги пойти учиться», направленная на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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