Толщина стен укреплений Вооруженных сил Украины в Угледаре местами достигала 3 метров. Киев стремился превратить город в крепость, как сообщил ТАСС замкомандира штурмового батальона группы «Восток» с позывным Шаман.
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