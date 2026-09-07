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Более 90% законтрактованного в 2026 году российского оружия проверено в бою

Более 90% законтрактованного в 2026 году российского оружия проверено в бою

Генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что более 90% образцов российского оружия, законтрактованных в 2026 году, были проверены в реальных боевых условиях.

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