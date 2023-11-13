Израиль признал, что часть участников фестиваля были убиты ЦАХАЛом, а не ХАМАС

лина любимцева

ДА ВСЕ ЦАХАЛ сделал!! И участников фестиваля убил, и детей расчленил, и деревню спалил!! ЧТОБЫ развязать войну с остатками палестинцев и ЗАХВАТИТЬ СЕКТОР ГАЗА!! Там же в море, рядом с сектором, обнаружено месторождение газа. Чтобы жЫд, да не хапнул... Так не бывает!! Он своих погубит, обвинив других, но хапнет!! У них самое главное - ЭТО ПРИБЫЛЬ и ВЫГОДА!!