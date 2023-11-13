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Израиль признал, что часть участников фестиваля были убиты ЦАХАЛом, а не ХАМАС

Израиль признал, что часть участников фестиваля были убиты ЦАХАЛом, а не ХАМАС

Израильские военные получили приказ обстреливать израильские дома и даже свои собственные базы, когда 7 октября они были разгромлены боевиками ХАМАСа.

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Комментарии
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лина любимцева
ДА ВСЕ ЦАХАЛ сделал!! И участников фестиваля убил, и детей расчленил, и деревню спалил!! ЧТОБЫ развязать войну с остатками палестинцев и ЗАХВАТИТЬ СЕКТОР ГАЗА!! Там же в море, рядом с сектором, обнаружено  месторождение газа. Чтобы жЫд, да не хапнул... Так не бывает!! Он своих погубит, обвинив других, но хапнет!! У них самое главное - ЭТО ПРИБЫЛЬ и ВЫГОДА!!
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9 час.
лл
лина любимцева
Так  САМИ израильтяне признают, что это именно ЦАХАЛ убил участников фестиваля!!  ЭТО НЕ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ люди выступают, как вы утверждаете! ЭТО ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЬТЯН и ЦАХАЛ  выступают!!... Различие улавливаете, или НЕ?
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9 час.
Я
Яна
Не зря говорят-восток дело тонкое..
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8 час.

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