Израильские военные получили приказ обстреливать израильские дома и даже свои собственные базы, когда 7 октября они были разгромлены боевиками ХАМАСа.
Израиль признал, что часть участников фестиваля были убиты ЦАХАЛом, а не ХАМАС
Комментарии
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лина любимцева
ДА ВСЕ ЦАХАЛ сделал!! И участников фестиваля убил, и детей расчленил, и деревню спалил!! ЧТОБЫ развязать войну с остатками палестинцев и ЗАХВАТИТЬ СЕКТОР ГАЗА!! Там же в море, рядом с сектором, обнаружено месторождение газа. Чтобы жЫд, да не хапнул... Так не бывает!! Он своих погубит, обвинив других, но хапнет!! У них самое главное - ЭТО ПРИБЫЛЬ и ВЫГОДА!!
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9 час.
лл
лина любимцева
Так САМИ израильтяне признают, что это именно ЦАХАЛ убил участников фестиваля!! ЭТО НЕ ПРОТИВ ЕВРЕЕВ люди выступают, как вы утверждаете! ЭТО ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЬТЯН и ЦАХАЛ выступают!!... Различие улавливаете, или НЕ?
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9 час.
Я
Яна
Не зря говорят-восток дело тонкое..
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8 час.
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