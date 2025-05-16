Доллару нашли замену

Тим Драпер: Биткоин заменит доллар максимум через 10 летpiqsels.com читайте на monocle.ruТим Драпер: Биткоин заменит доллар максимум через 10 летПодавляющее большинство экономистов соглашается с тем, что процесс дедолларизации набирает силу и что американский доллар постепенно теряет силу.