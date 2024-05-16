«Мыльным пузырем оказалась она», — Галкин в ярости, что Пугачева повела себя не так, как должна

Алла Борисовна буквально стала камнем преткновения двух однофамильцев. Неудивительно, что она последовала пути Максима Галкина*, ставшего ей мужем, но разочаровала актера Бориса Галкина, отказавшегося верить в то, что когда-нибудь Примадонна сможет вновь завоевать доверительную репутацию среди россиян.