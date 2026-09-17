Польша: Власти приостановили полеты в аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) Люблинского воеводства и аэропорту Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве с полудня из-за операций польской военной авиации, которые отвечали на российские удары по украинским территориям.