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Нижегородская правда

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Явка на выборах в Нижегородской области к 10:00 20 сентября превысила 43%

Явка на выборах в Нижегородской области к 10:00 20 сентября превысила 43%

По данным областной избирательной комиссии, к 10:00 20 сентября 2026 года общая явка избирателей в Нижегородской области, с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 43,72%.

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