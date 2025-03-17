Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures была основана в 1912 году иммигрантом из Германии Карлом Леммле. Поначалу руководители других киностудий посмеивались над «Городом Юнивёрсал» и прозвали его «Блажью Леммле».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии