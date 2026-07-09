«Сибирь» подписала пробный контракт с нападающим Егором Бабенко

Бабенко — воспитанник тюменского хоккея, начал карьеру в командах «Сарыарку-2» (2012-2013) и «Тюменский Легион» (2013-2014), а также сыграл за клубы «Ладья» (2014-2015, 2017-2018, 2023-2024), «Летбридж Харрикейнз» (2015-2017), «Рубин» (2018-2019, 2019-2021, 2025-2026), «Динамо» Москва (2018), «Северсталь» (2018-2019), «Трактор» (2019), «Челмет» (2019), «Сочи» (2021-2023) и «Ак Барс» (2024-2025).