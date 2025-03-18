Шопинг-запой: психолог объяснила, почему мы не можем устоять перед маркетплейсами

Вера Никишина, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, рассказала, почему люди зачастую не могут устоять перед покупками на маркетплейсах, превращая этот процесс в своеобразную зависимость.
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