В Красноярске полицейские задержали сожителей, приехавших из Канска для сбыта «синтетики»

Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в краевом центре 40-летнего мужчину и его 35-летнюю сожительницу, приехавших из Канска, чтобы сбыть партию синтетических наркотиков.