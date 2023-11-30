В Красноярске полицейские задержали сожителей, приехавших из Канска для сбыта «синтетики»

Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в краевом центре 40-летнего мужчину и его 35-летнюю сожительницу, приехавших из Канска, чтобы сбыть партию синтетических наркотиков.
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