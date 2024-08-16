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Царьград

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Русский патриот погиб в бою под Очеретино, но был записан в РДК*: Вдова разоблачила ложь

Русский патриот погиб в бою под Очеретино, но был записан в РДК*: Вдова разоблачила ложь

Вдова русского добровольца, погибшего в бою с врагом под Очеретино, разоблачила ложь о своём муже – в Сети ходит фейк о том, что тот сражался в рядах предателей из РДК*.

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