Тающее песочное печенье. История одного отступления от рецепта

По сути — обычное песочное печенье. В оригинале рецепта предполагалось, что в серединке каждого печенья будет достаточно глубокая выемка для шоколада и миндаля, но что-то пошло не так, и размер заготовок ещё до выпекания оказался таким небольшим, что я решил не рисковать, и ничего не добавлять.
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