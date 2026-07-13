Тающее песочное печенье. История одного отступления от рецепта

По сути — обычное песочное печенье. В оригинале рецепта предполагалось, что в серединке каждого печенья будет достаточно глубокая выемка для шоколада и миндаля, но что-то пошло не так, и размер заготовок ещё до выпекания оказался таким небольшим, что я решил не рисковать, и ничего не добавлять.