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Минобороны: ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели

Минобороны: ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели

Под Угледаром украинские боевики минировали бытовые предметы, в том числе пауэрбанки и портфели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российских саперов группировки войск «Восток», слова которых привели в Минобороны.

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