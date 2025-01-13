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Царьград

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Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать экологию в Керченском проливе

Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать экологию в Керченском проливе

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился Роспотребнадзору тщательно следить за качеством воздуха и питьевой воды в Керченском проливе после разлива мазута.

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