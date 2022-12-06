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Разведка НАТО заявляет, что на такую диверсию способна только Россия, однако никаких следов действий наших подводников обнаружено не было

Разведка НАТО заявляет, что на такую диверсию способна только Россия, однако никаких следов действий наших подводников обнаружено не было

﻿﻿Норвегия, как стало известно недавно, летом лишилась основной части своих подводных систем слежения.

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