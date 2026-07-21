В МИД Индии вызвали российского дипломата из-за удара по судну под Одессой Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах Росси.
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В МИД Индии вызвали российского дипломата из-за удара по судну под Одессой Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах Росси.
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