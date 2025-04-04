Эксперт Вырщикова объяснила, как избавить детей от компьютерной зависимости

Обычные запреты работают наоборот Запрет на видеоигры вызывает у ребенка желание играть тайком, поэтому родителям стоит действовать более продуманно, сказала РИАМО специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ирина Вырщикова.
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