После удара по дата-центру Яндекса всплыло имя предателя: "Знает об инфраструктуре всё"...

В 2022 году он демонстративно покинул Россию, потом отказался от гражданства. Теперь работает на Palantir.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Жулик на жулике ...
- ЛС Таджики и узбеки ...
- ТМ Ещё раз для дебил...
.............Кадры, как известно, решают всё. Айтишник, у которого карта страны в голове, – стратегический актив. Такие активы держат не подписками о неразглашении, а зарплатами, задачами и уважением............... Это пряники, но должен быть и кнут, почему эта сволочь Волож - к примеру ещё не на небесах?, всё таки Меркадер со своим ледорубом в таких случаях ох как нужен и к месту в качестве ответственности за содеянное...........
Почему таких выпускают за границу? что у нас на Калыме места нет?
"Поле, Русское поле"
Почему он ещё жив?