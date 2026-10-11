Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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После удара по дата-центру Яндекса всплыло имя предателя: "Знает об инфраструктуре всё"...

После удара по дата-центру Яндекса всплыло имя предателя: "Знает об инфраструктуре всё"...

В 2022 году он демонстративно покинул Россию, потом отказался от гражданства. Теперь работает на Palantir.

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Профиль пользователя Аршак Меликджанян
Аршак Меликджанян

.............Кадры, как известно, решают всё. Айтишник, у которого карта страны в голове, – стратегический актив. Такие активы держат не подписками о неразглашении, а зарплатами, задачами и уважением............... Это пряники, но должен быть и кнут, почему эта сволочь Волож - к примеру ещё не на небесах?, всё таки Меркадер со своим ледорубом в таких случаях ох как нужен и к месту в качестве ответственности за содеянное...........