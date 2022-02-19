Франция и ФРГ считают обстрелы жилых районов в Донбассе нарушением Минских соглашений

МИД Франции и Германии выступили с осуждением обстрелов жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе, что является нарушением Минских соглашений, сказано в совместном заявлении министров иностранных дел Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана.