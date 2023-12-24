Президент РКФ Голубев: тренированные псы также боятся салютов, как дворняги

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что в праздники регулярно теряется много собак из-за того, что дрессировка не помогает этим животным лучше переносить звуки салюта.
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