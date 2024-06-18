Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 429 подписчиков

ИИ в помощь: какие проекты по цифровизации принял Цыбульский по итогам стратегической сессии

ИИ в помощь: какие проекты по цифровизации принял Цыбульский по итогам стратегической сессии

В правительстве Архангельской области прошла стратегическая сессия по развитию цифровизации, в результате которой власти региона приняли решение о разработке новых инструментов, способных повысить качество принимаемых управленческих решений и предоставлять современные услуги в сфере туризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх