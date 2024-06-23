Лавров обвинил НАТО в попытках помешать созданию евразийской структуры безопасности

t.me/MID_Russia читайте на monocle.ru Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ обвинил НАТО в попытках помешать созданию евразийской структуры безопасности Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ обвинил НАТО в попытках помешать созданию евразийской структуры безопасности.