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Посол Украины в Берлине назвал канцлера Германии обиженной ливерной колбасой

Посол Украины в Берлине назвал канцлера Германии обиженной ливерной колбасой

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский президент Владимир Зеленский создал препятствие для его визита в Киев, когда отказал президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Украины.

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