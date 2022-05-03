Посол Украины в Берлине назвал канцлера Германии обиженной ливерной колбасой

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский президент Владимир Зеленский создал препятствие для его визита в Киев, когда отказал президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Украины.
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