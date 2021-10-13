У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие

С сегодняшнего дня Америка возвращается к работе в Совете ООН по правам человека. Но, как мягко подсказывают ей — и всем нам — внимательные наблюдатели, в Совете этом ей легко не будет, потому что музыку там уже три года как заказывает Китай.
С сегодняшнего дня Америка возвращается к работе в Совете ООН по правам человека. Но, как мягко подсказывают ей — и всем нам — внимательные наблюдатели, в Совете этом ей легко не будет, потому что музыку там уже три года как заказывает Китай.
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