Трамп прямо заявил, что от Украины ему нужны редкоземельные металлы Американские СМИ публикуют очередные заявления 47-го президента США по украинскому вопросу.
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Трамп прямо заявил, что от Украины ему нужны редкоземельные металлы Американские СМИ публикуют очередные заявления 47-го президента США по украинскому вопросу.
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