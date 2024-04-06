Сегодня электричество будут отключать в Астрахани и поселениях Приволжского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В субботу, 6 апреля, в плановом отключении электричества находятся 6 населенных пунктов: Астрахань – в Заболдинском и Трусовском районах РЭС (с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 10:00 до 17:00, с 13:00 до 18:00); Приволжский район – с.