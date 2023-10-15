Путин пригрозил релокантам проблемами за «аморальное» отношение к России

Марина Петрова Самое главное в этой истории- чтобы не замылили наказания, и не позволили разным Песковым это сделать.

Русакова Лариса Ещё нужно каким то образом не допустить в Россию Чубайса ко орый уже прогнозирует обстановку через своих" близких"