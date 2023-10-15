Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин пригрозил релокантам проблемами за «аморальное» отношение к России

Путин пригрозил релокантам проблемами за «аморальное» отношение к России

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о том, что ждет возвращающихся в страну «уехавших».

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Комментарии
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Марина Петрова
Самое главное в этой истории- чтобы не замылили наказания, и не позволили разным Песковым это сделать.
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4 час.
Русакова Лариса
Ещё нужно каким то образом не допустить в Россию Чубайса ко орый уже прогнозирует обстановку через своих&quot;  близких&quot;
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4 час.
Владимир
Сбежали не все и на российское обеспечение перешли не везде.
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3 час.

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