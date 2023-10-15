Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о том, что ждет возвращающихся в страну «уехавших».
Путин пригрозил релокантам проблемами за «аморальное» отношение к России
Комментарии
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Марина Петрова
Самое главное в этой истории- чтобы не замылили наказания, и не позволили разным Песковым это сделать.
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4 час.
Русакова Лариса
Ещё нужно каким то образом не допустить в Россию Чубайса ко орый уже прогнозирует обстановку через своих" близких"
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4 час.
Владимир
Сбежали не все и на российское обеспечение перешли не везде.
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3 час.
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