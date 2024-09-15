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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Джон Смит или вождь Белый Волк, самый старый индеец, который якобы прожил 138 лет

Джон Смит или вождь Белый Волк, самый старый индеец, который якобы прожил 138 лет

Вождь Белый Волк, он же Джон Смит, был коренным американцем из племени оджибве (также известного как оджибва, чиппева или солте), который жил в районе озера Касс, штат Миннесота, США в 1800-х и начале 1900-х годов.

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