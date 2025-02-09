Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил информацию о контактах Владимира Путина и Дональда Трампа

Пресс-секретарь президента России отметил, что сейчас возникает много разных коммуникаций между Москвой и Вашингтоном Представитель Кремля Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил информацию о контактах президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.