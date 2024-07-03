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Туристов на Бали будут депортировать за нарушения ПДД

Как сообщает издание The Bali Sun, туристы, планирующие управлять автомобилем во время отдыха на острове Бали (Индонезия), должны уделить время изучению правил дорожного движения не только в целях безопасности, но и во избежание депортации.

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