Популярный блогер Николай Соболев высказался о комике Михаиле Шаце (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавшем из России и живущем в Израиле.
Популярный российский блогер пожалел Михаила Шаца
Комментарии
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Silver Kont
Жидовская мразь съебалась из страны и воздух стал чище.... Жаль, что осталось много тех, кто похитрее ( молчунов), и кто затаился до поры до времени...
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10 час.
ШКИПЕР
И чем же так знаменит этот блогер Соболев ?
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10 час.
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