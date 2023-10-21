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Байден пожертвовал Израилем ради абсурдной политики на Украине, — офицер разведки США

Байден пожертвовал Израилем ради абсурдной политики на Украине, — офицер разведки США

Джо Байден принёс в жертву безопасность Израиля, чтобы иметь возможность и дальше продвигать свою абсурдную политику на Украине, заявила в интервью Fox News бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.

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