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Тульские новости

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Глава администрации Беспалов рассказал о ремонте дорог в Туле

Глава администрации Беспалов рассказал о ремонте дорог в Туле

Дорожно-строительный сезон в Туле начался вовремя. О том, где работы уже ведутся и что предстоит сделать в этом году, 25 апреля во время прямого эфира в своих соцсетях рассказал глава администрации города Тулы Илья Беспалов.

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