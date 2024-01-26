Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Петровско-Разумовская

Транспортная инфраструктура Москвы продолжает развиваться В своем в своем канале в Телеграме мэр Москвы Сергей Собянин на днях поведал подробности проекта по созданию очередного городского вокзала, он будет называться «Петровско-Разумовская».
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