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В России призвали ужесточить наказание за ненадлежащее содержание диких животных

В России призвали ужесточить наказание за ненадлежащее содержание диких животных

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ужесточить наказание для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях.

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