Nature: сход ледников в древности на четверть ускорил движение континентов

Исчезновение Лаврентийского ледяного щита 10 тыс. лет назад ускорило на 25% движение Северо-Американской плиты, следует из результатов исследования ученых из Университета Колорадо в Боулдере, раскрывших связь между таянием ледников и тектонической активностью.
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