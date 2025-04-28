Nature: сход ледников в древности на четверть ускорил движение континентов

Исчезновение Лаврентийского ледяного щита 10 тыс. лет назад ускорило на 25% движение Северо-Американской плиты, следует из результатов исследования ученых из Университета Колорадо в Боулдере, раскрывших связь между таянием ледников и тектонической активностью.