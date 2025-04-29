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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский вышел в старте на 113-й матч подряд в плей-офф НХЛ. Длиннее серии были только у Бродера, Руа, Лундквиста и Джозефа

Вратарь «Тампы» вышел в старте на четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:4, 1-3).

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