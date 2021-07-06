США придётся «выбросить в мусорку» свою Индо-Тихоокеанскую стратегию

Министр иностранных дел Китая Ван И на церемонии открытия 9-го Всемирного форума мира в Пекине 3 июля 2021 года призвал «выбросить в мусорку» Индо-Тихоокеанскую стратегию, созданную под руководством США вместе с их союзниками в лице Японии и др.