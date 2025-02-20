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Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО открыли весеннюю сессию

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО открыли весеннюю сессию

Весенняя сессия ямальского парламента, которая для депутатского корпуса Законодательного собрания VII созыва будет завершающей, открылась большим докладом Сергея Ямкина.

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