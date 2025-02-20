Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО открыли весеннюю сессию

Весенняя сессия ямальского парламента, которая для депутатского корпуса Законодательного собрания VII созыва будет завершающей, открылась большим докладом Сергея Ямкина.
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