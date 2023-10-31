Bloomberg: мирный саммит Зеленского в Мальте обернулся провалом

РИАМО - 31 окт. Конфликт Палестины и Израиля притянул все внимание стран Глобального Юга, поэтому «мирная формула» Зеленского на Мальтийском форуме никого не заинтересовала, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Bloomberg.
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