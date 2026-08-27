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Casting News: Penn Badgley's Killer Prime Video Drama, Aquamarine Star Returns For Disney+ Series, And More

Casting News: Penn Badgley's Killer Prime Video Drama, Aquamarine Star Returns For Disney+ Series, And More

Penn Badgley will lead Prime Video's series adaptation of Benjamin Stevenson's 2022 novel Everybody in My Family Has Killed Someone - plus more casting news.

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