Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге

Громкий хлопок, который услышали жители Санкт-Петербурга в районе Глухоозерского шоссе, произошел из-за инцидента на промышленной площадке в Невском районе города, сообщил 31 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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