Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Помню венную подготовку в 14 лет. Треляли из винтовки, ТТ и Нагана. Из нагана хороршо стрельнул на 70 метров в 10сятк...В Астрахани прохо...
  • tsan tsan
    В стране площадью 17,3 млн кв. км  в одном городе штормовым ветром разрушило балкон старого дома - новость, достойная...В Астрахани шторм...
  • Владимир Сабакарь
    Для знатоков и так вся история известна, а для любопытствующих это повествование -сущая бестолковка.Чем жили. Астраха...

В Астрахани 7-летняя девочка упала со сцены летней площадки парка «Аркадия»

В Астрахани 7-летняя девочка упала со сцены летней площадки парка «Аркадия»

Идет следственная проверка по факту происшествия. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР организована процессуальная проверка по обращению местной жительницы по факту падения ее ребенка со сцены во время выступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх