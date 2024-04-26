В Астрахани 7-летняя девочка упала со сцены летней площадки парка «Аркадия»

Идет следственная проверка по факту происшествия. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР организована процессуальная проверка по обращению местной жительницы по факту падения ее ребенка со сцены во время выступления.
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