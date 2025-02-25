Криптовалютная биржа OKX выплатила Минюсту полмиллиарда долларов

Компания Aux Cayes FinTech Co. Ltd, управляющая криптобиржей OKX, признала свою вину в организации деятельности по передаче денежных средств без лицензии, что нарушает американские законы по борьбе с отмыванием денег.
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